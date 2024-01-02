قرار لوزير الدفاع بشأن تراخيص الأسلحة.. هذا ما جاء فيه

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أصدر وزير الدفاع الوطني موريس سليم قراراً حمل الرقم ١/ود تاريخ ٢٠٢٤/١/٢ يتعلّق بتمديد صلاحية فئات محددة من تراخيص الأسلحة التي تنتهي بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ وذلك حتى تاريخ ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٤ ضمنًاوجاء في القرار:"المادة الأولى: تمدد حصراً صلاحية تراخيص حمل الأسلحة التالية الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني والتي تنتهي بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ حتى تاريخ ٣١ كانون الثاني الجاري ٢٠٢٤ ضمناً:-الصفة الدبلوماسية (النموذج البنفسجي)-الصفة الرسمية (النموذج البرتقالي)-الصفة الخاصة (التي تحمل صفة مرافق) (النموذج البني)-الصفة الغرفة العسكرية(التي تحمل صفة مرافق) (النموذج النبيذي)المادة الثانية: يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه."كما أصدر وزير الدفاع قراراً حمل الرقم ٢/ود يتعلق باعتماد النماذج التالية فقط لتراخيص حمل الاسلحة (دبلوماسي-خاص) للعام ٢٠٢٤ على ان تكون صالحة لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١ وفقاً للملحق المرفق ربطاً.