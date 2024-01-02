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لبنان

المكاري: ليكن قرار انتخاب الرئيس صناعة لبنانية 100%

Lebanon 24
02-01-2024 | 05:43
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، وزير الاعلام زياد المكاري، الذي قال بعد اللقاء: "نتمنى ان تحمل بداية هذه السنة محاولة جدية لانتخاب رئيس للجمهورية، وان يكون قرار انتخاب الرئيس صناعة لبنانية مئة بالمئة"، داعيا الى "عدم ربط مصيرنا كلبنانيين بالخارج".
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واعلن المكاري تأييده لموقف البطريرك الراعي "الرافض لربط موضوع انتخاب الرئيس بإنتهاء الحرب في غزةً"، وقال: "نعوّل على خطوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لجهة فتح المجلس النيابي والدعوة لانتخاب رئيس".

 واشار الى "ان هناك هواجس مشتركة مع البطريرك الراعي لجهة هجرة الشباب وفقدان لبنان لروحه ومستقبله، اضافة الى موضوع النازحين السوريين".

وردا على سؤال، اشار المكاري الى انه "كان على وزراء "التيار الوطني الحر" المشاركة في جلسة التمديد للقيادات العسكرية"، مؤكدا "ان العلاقة الجديدة ممتازة بين "المردة" و"الاشتراكي"، وان موضوع رئيس هيئة الاركان مرهون بخطوة قانونية تضع الامور على السكة الصحيحة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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