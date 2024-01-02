رئيس بلدية الدكوانة يدّعي على مجهول في محاولة احراق محطته

شب بعد منتصف ليل أمس الإثنين حريق داخل غرفة مقفلة في محطة "دالاس" لصاحبها رئيس بلدية الدكوانة أنطوان شختورة ، حيث حضرت القوى الأمنية والدفاع المدني الذي أخمد الحريق ووضع تقريره بأن هناك عملية كسر وخلع وحرق للغرفة بهدف تمدُد الحريق الى كامل المحطة التي هي بالأصل متوقفة عن العمل وأن الكهرباء مفصولة عنها .

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رئيس بلدية الدكوانة أنطوان شختورة إعتبر أن ما حصل هو تعد على أملاكه الخاصة وإلحاق الضرر به وأذيته على خلفية تطبيقه القوانين بشكلٍ صارم بحق المخالفين، وخاصةً في ملف النازحين السوريين والعمالة السورية.

شختورة أكد أنه سيستمر في تطبيق كل القوانين في نطاق الدكوانة ولن يسمح في تفلُّت الوضح الأمني والسكاني في البلدة ولن تثنيه هذه المحاولات التهديدية عن القيام بواجبه بموجب القانون، خاتماً أنه إدعى على مجهول في محاولة الحريق هذه وسيتابع الموضوع مع المعنيين الى النهاية لإكتشاف الفاعلين وسوقهم أمام العدالة.