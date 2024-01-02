السنيورة: لعدم إدخال لبنان في حرب غزة والإسراع في انتخاب رئيس

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في بكركي الرئيس فؤاد السنيورة على راس وفد من "لقاء الأزهر ووثيقة الأخوة الانسانية" في زيارة للتهنئة بالأعياد وكان عرض للأوضاع.وشدد السنيورة بعد اللقاء على "ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية وميثاق العيش المشترك"، معلنا رفضه "إدخال لبنان في الحرب الدائرة في غزة لان اللبنانيين عانوا الكثير من حرب تموز وحتى اليوم، واليوم لن تعد هناك شبكة الأمان موجودة كما كانت في العام 2006".ودعا الى "انتخاب رئيس للجمهورية يشكل املا وجامعا للبنانيين وان تبسط الدولة سلطتها على الاراضي كافة"، مؤكدا ان "حزب الله لا يستطيع ان يفرض رئيسا على اللبنانيين ويجب الا يتكرر الخطأ الذي ارتكبناه في العام 2016"، مشددا على اننا "في حاجة الى موقف وطني عام لعدم الانزلاق في حرب غزة"، معتبرا أنه "في ظل التسويات الحاصلة في الخارج علينا المحافظة على وحدتنا وبلدنا والتزام أحكام الدستور".واستقبل الراعي ظهرا رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزيف طربيه في زيارة للتهنئة بالاعياد وكانت مناسبة لعرض الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلد ، وقد استبقاه البطريرك الى مائدة بكركي.