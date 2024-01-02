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لبنان

بعدما وقعه ميقاتي.. صدور قانون التمديد لقائد الجيش في الجريدة الرسمية

Lebanon 24
02-01-2024 | 06:23
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صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية القانون رقم 317 الذي تم بموجبه تمديد سن تقاعد قائد الجيش العماد جوزف عون وقادة الاجهزة الامنية والعسكرية لمدة سنة، حاملا توقيع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي دون الوزراء. وجاء في النص الحرفي:
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قانون رقم 317

تمديد سن تقاعد العماد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية

اقر مجلس النواب،

وينشر مجلس الوزراء استناداً للمادة 62 من الدستور القانون التالي نص:

بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023 مادة وحيدة:

1- بصورة استثنائية، وخلافاً لأي نص آخر، يُمدد سن تقاعد العماد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، العسكريين منهم، والذين يمارسون مهامهم بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، ويحملون رتبة عماد أو لواء، ولا يزالون في وظائفهم بتاريخ صدور هذا القانون، وذلك لمدة سنة من تاريخ إحالتهم على التقاعد.

2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21/12/2023

صدر عن مجلس الوزراء

الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
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