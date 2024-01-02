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لبنان

ضو: استقالة رئيس بلدية الشويفات خطر كبير على المدينة

Lebanon 24
02-01-2024 | 07:18
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 كتب النائب مارك ضو عبر منصة "إكس": "مدينة شويفات وأهلها يستحقون أكثر بكثير ممّا يصيبها من تدخلات وقحة واضحة تدمر هيكلها، أغنى البلديات وأكبرها فيها مطار بيروت، و٣٠٠ مصنع، ومئات آلاف من المقيمين، ومطمر الكوستابرافا وغيرها...يتحكم بها زمرة من المتسلطين".
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وأضاف: "لسوء الحظ دود الخل منه وفيه. يتلاقى ذلك مع مصالح لقوى أمر الواقع من أحزاب وعصابات ومروجي مخدرات وتجار موتورات. استقالة رئيس البلدية خطر كبير على المدينة، لأنها مدفوعة بغاية سياسية لقوى تفقد السيطرة ولا هدف لها سوى السيطرة على إمكانات بلدية هي لخدمة كل الناس وبخاصة أهلها المحرومين من الماء والكهرباء والمستوصفات. لا مستشفى مقبولا في شويفات ولا جامعة واحدة، أصبح طريق صيدا القديمة وصولا لخلدة فوضى عارمة عبر منح أراضي البلدية جوائز ترضية للاتباع".
 
وتابع: "بلدية عرمون وبشامون ودير قوبل انحلت جميعها، يجب إبقاء بلدية الشويفات قائمة مهما كلف الأمر. لكن الأهم ان يتحرك أهالي شويفات ويستعيدوا البلدية من يد السلبطة السياسية والبلطجة لتعود أهم بلديات الجبل لدورها في خدمة المجتمع".
 
وختم ضو قائلاً: "نقف إلى جانب أهالي شويفات وإنه آوان أن تعود شويفات إلى قراراها الحر بشرعية ثقة أهلها بعيداً من الهيمنة السياسية التي عانت منها لسنوات".

 
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