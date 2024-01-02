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لبنان

إسرائيل قصفته.. منزل يحترق في الجنوب هل من إصابات؟

Lebanon 24
02-01-2024 | 07:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن الجيش الاسرائيلي استهدف منزلا بقذيفة على الاطراف الجنوبية لبلدة يارون ما أدى إلى اشتعال النار فيه، من دون وقوع اصابات. 
 
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