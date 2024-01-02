شاهدوا بالصور... حريق داخل أحد الأفران

حريق داخل فرن للمناقيش في صور.
أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١١:٣٠ تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠١/٠٢ حريقاً شبّ داخل فرن للمناقيش في صور.
وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.#بكل_الاوقات_حدك pic.twitter.com/L1VLrBrkOS
— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) January 2, 2024
حريق داخل فرن للمناقيش في صور.
أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١١:٣٠ تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠١/٠٢ حريقاً شبّ داخل فرن للمناقيش في صور.
وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.#بكل_الاوقات_حدك pic.twitter.com/L1VLrBrkOS