عن توحيد بدل النقل والمعاملات الإلكترونية... هذا ما أعلنه بيرم

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اعلن وزير العمل مصطفى بيرم "الاتفاق مع الهيئات الاقتصادية وممثلي العمال في القطاع الخاص على توحيد بدل النقل بين القطاعين العام والخاص وزيادة الحد الأدنى للأجور ليصرح عنه في الرواتب وفي الضمان الاجتماعي لزيادة وارداته وتحسين عملية الاستشفاء".كما أعلن أنه سيتم "البدء بالمعاملة الالكترونية التي تساعد المراجعين على متابعة معاملاتهم الكترونياً دون الحضور إلى الوزارة".وأكد بيرم أن "خيارنا هو الدولة المقتدرة التي تحترم جميع مواطنيها وتستثمر فيهم لأن لديهم القدرة على العطاء والإبداع".كلام بيرم جاء خلال رعايته حفل تخريج عدد من الدورات الحرفية ودورات التصنيع الغذائي للسيدات في منطقة الهرمل.