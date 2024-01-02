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لبنان

سبل تعاون وزارة الثقافة والمدارس الكاثوليكية.. بين المرتضى والأب نصر

Lebanon 24
02-01-2024 | 08:30
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استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، الامين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب يوسف نصر وجرى البحث في شؤون عامة، اضافة الى تمتين اواصر التعاون بين وزارة الثقافة والمدارس الكاثوليكية في لبنان .
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 وحضر اللقاء المستشار القانوني للامانة العامة  المحامي اندره باسيل.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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