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لبنان

بالصواريخ.. "أمل" تستهدف موقعاً إسرائيلياً

Lebanon 24
02-01-2024 | 08:54
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أفادت مصادر أمنية أن مقاتلين من حركة أمل استهدفوا عصر اليوم موقع "السماقة" الاسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة برشقة صاروخية وحققوا فيه اصابات مباشرة. 
 
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حركة أمل

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