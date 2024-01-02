بالصواريخ.. "أمل" تستهدف موقعاً إسرائيلياً

أفادت مصادر أمنية أن مقاتلين من حركة أمل استهدفوا عصر اليوم موقع "السماقة" الاسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة برشقة صاروخية وحققوا فيه اصابات مباشرة.

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