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لبنان

منزلان تعرضا للقصف في الجنوب... طائرة اسرائيلية استهدفتهما قبل قليل

Lebanon 24
02-01-2024 | 09:14
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مسيّرة اسرائيلية استهدفت منزلين على الاطراف الجنوبية الغربية لبلدة بليدا، من دون وقوع اصابات.
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