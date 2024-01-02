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لبنان
منزلان تعرضا للقصف في الجنوب... طائرة اسرائيلية استهدفتهما قبل قليل
Lebanon 24
02-01-2024
|
09:14
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مسيّرة اسرائيلية استهدفت منزلين على الاطراف الجنوبية الغربية لبلدة بليدا، من دون وقوع اصابات.
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