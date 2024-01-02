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لبنان

دولار السوق الموازية يرتفع.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً

Lebanon 24
02-01-2024 | 10:00
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 89200 و89500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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