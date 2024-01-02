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لبنان

قائد الجيش استقبل وزير الجيوش الفرنسية.. هذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
02-01-2024 | 09:56
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزير الجيوش الفرنسية Sébastien Lecornu، وتم البحث في سبل التعاون بين جيشي البلدين، ثم انتقلا إلى الطبابة العسكرية حيث عرض رئيس الطبابة العميد داني بشراوي إيجازا عن وضعها وإمكاناتها وحاجاتها ومشاريع التطوير التي يجري العمل عليها، وقاما بجولة على الأقسام واطلعا على سير العمل فيها.
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ونوه الوزير Lecornu بالجهود الكبيرة التي يبذلها عناصر الطبابة العسكرية واحترافهم في أداء واجبهم، مشددا على أولوية دعم الجيش وبخاصة الطبابة العسكرية في ظل التحديات الراهنة.
 
تأتي هذه الزيارة في سياق مبادرات متعددة قامت بها السلطات الفرنسية لتقديم مساعدات مختلفة إلى الجيش وتعزيز قدراته ولا سيما في مجال الطبابة.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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