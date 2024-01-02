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لبنان

المرتضى التقى السفير المصري: الأوضاع الراهنة تستدعي الترفع عن الصغائر

Lebanon 24
02-01-2024 | 09:59
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استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع سفير جمهورية مصر العربية فى لبنان علاء موسى يرافقه المستشار السياسي في السفارة كريم إسماعيل.
 
وتم خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع فى لبنان على الصعيدين السياسي والميداني، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما الثقافية منها.
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وتطرق اللقاء الى الدعم  المصرى المساند للبنان فى مواجهة الأزمات الحالية، فضلا عن ما تفرضه الأوضاع الراهنة فى المنطقة من تحديات.
 
وأعرب السفير موسى عن "تقدير مصر لعمق ومتانة العلاقات مع لبنان"، موضحا "أن مصر حرصت على تقديم كل الدعم الممكن للبنان على الأصعده كافة".
 
وأكد موسى "حرص مصر على أمن واستقرار لبنان فى ظل الأوضاع الراهنة السائدة في المنطقة".
 
ومن جانبه،أعرب الوزير المرتضى عن تقديره "للدور الاستثنائي  الذي لعبته مصر تاريخيا والمؤهلة لأن تؤديه راهنا". وأبدى تطلعه إلى "تمتين العلاقات معها على المستويات كافة  لا سيما ثقافيا".
وقال :"أن الأوضاع الراهنة تستدعي من الجميع الترفع عن الصغائر وتوحيد الجهود للتعامل مع التحديات التي تتهدد بلادنا العربية".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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