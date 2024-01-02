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لبنان

الحلبي ترأس اجتماعا تحضيرا لجلسة المال غدا لطرح موازنة التربية

Lebanon 24
02-01-2024 | 10:10
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ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي اجتماعا للادارة في الوزارة والمؤسسات التابعة لوصاية الوزير.

وخصص الإجتماع للتحضير لجلسة لجنة المال والموازنة النيابية التي ستعقد غدا لطرح موازنة الوزارة والمركز التربوي والجامعة اللبنانية والتعديلات المطلوبة على الأرقام التي يتوجب تحديثها.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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