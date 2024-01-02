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لبنان

الحركة الثقافية- انطلياس تعلن عن موعد مهرجان الكتاب

Lebanon 24
02-01-2024 | 10:12
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أعلنت الحركة الثقافية- انطلياس في بيان أن "موعد المهرجان اللبناني للكتاب في دورته الحادية والأربعين قد تحدّد في الفترة الواقعة بين 29 شباط  و10 آذار 2024، من الثالثة بعد الظهر الى التاسعة مساءً"، ودعت دور النشر والمكتبات والجامعات والمراكز الثقافية العربية والأجنبية "الراغبة في الاشتراك الى حجز المساحات التي تحتاج اليها". 
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وفي السياق ذاته، دعت الحركة" الكتّاب والأدباء والشعراء الراغبين في التوقيع على مؤلّفاتهم الصادرة حديثاً، بأيّ لغة كانت، الى حجز مواعيد للتوقيع، سواء في منصّات الدور المشاركة أو أمام منصّة " المنفردون" التي تخصّصها الحركة للناشرين الأفراد".

واشارت الى انه "للحجز أو المراجعة، يمكن الإتصال هاتفياً على أحد الرقمين التاليَيْن:  76.779534 أو  71.639472 أو بواسطة البريد الإلكتروني على العنوان التالي: mca@mcaleb.org".
المصدر: الوكالة الوطنية

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