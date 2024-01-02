Advertisement

لبنان

شيخ العقل استقبل سفيرة الارجنتين ووفد نقابة المالكين

Lebanon 24
02-01-2024 | 10:25
A-
A+
Doc-P-1147761-638398133898607374.png
Doc-P-1147761-638398133898607374.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، سفيرة الارجنتين في لبنان ماريا فرجينيا رويس قنطار، وتم البحث في عدد من القضايا العامة ومسائل التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها. 
Advertisement

كما استقبل وفدا من نقابة مالكي الابنية المستأجرة برئاسة النقيب باتريك رزق الله وعضوية المستشار القانوني المحامي شربل شرفان وعضو النقابة الدكتور منير حمزة، واطلعه الوفد على واقع الايجارات غير السكنية والقانون المعمول به في هذا الإطار، متناولا ما اعتبره الوفد "المخالفة الدستورية لرئيس الحكومة بعدم نشره قانون الايجارات الذي أقرّه المجلس في الجريدة الرسمية لغاية الان، وموافقة مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة على اصدار جميع القوانين التي أٌحيلت من المجلس النيابي ولم ينشرها لحينه". 

ومن زوار شيخ العقل، رئيس مصلحة الديوان في المحكمة الاستئنافية الدرزية الدكتور فريد حمدان.

وقدم ابي المنى على رأس وفد من المشايخ وأعضاء من المجلس المذهبي، التعازي في قاعة مجلس "تربة الدروز" في بيروت، بالراحلين نبيه سليم مياسي ووفيق ديب العود.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:15 | 2024-01-02
11:27 | 2024-01-02
13:08 | 2024-01-02
13:01 | 2024-01-02
13:01 | 2024-01-02
12:53 | 2024-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24