شيخ العقل استقبل سفيرة الارجنتين ووفد نقابة المالكين

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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، سفيرة الارجنتين في لبنان ماريا فرجينيا رويس قنطار، وتم البحث في عدد من القضايا العامة ومسائل التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها.كما استقبل وفدا من نقابة مالكي الابنية المستأجرة برئاسة النقيب باتريك رزق الله وعضوية المستشار القانوني المحامي شربل شرفان وعضو النقابة الدكتور منير حمزة، واطلعه الوفد على واقع الايجارات غير السكنية والقانون المعمول به في هذا الإطار، متناولا ما اعتبره الوفد "المخالفة الدستورية لرئيس الحكومة بعدم نشره قانون الايجارات الذي أقرّه المجلس في الجريدة الرسمية لغاية الان، وموافقة مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة على اصدار جميع القوانين التي أٌحيلت من المجلس النيابي ولم ينشرها لحينه".ومن زوار شيخ العقل، رئيس مصلحة الديوان في المحكمة الاستئنافية الدرزية الدكتور فريد حمدان.وقدم ابي المنى على رأس وفد من المشايخ وأعضاء من المجلس المذهبي، التعازي في قاعة مجلس "تربة الدروز" في بيروت، بالراحلين نبيه سليم مياسي ووفيق ديب العود.