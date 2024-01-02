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لبنان

ما جديد ملف معادلات الطلاب العراقيين؟

Lebanon 24
02-01-2024 | 10:42
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عقد قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم جلسة استجواب في ملف وزارة التربية المتعلق بتقاضي رشى مقابل تسريع المصادقات والمعادلات للطلاب العراقيين، حيث أجرى مواجهة بين رئيسة دائرة الامتحانات في الوزارة أمل شعبان والموظف في أمانة سر المعاملات ما قبل الجامعية رودي باسيم، الذي أنكر أمام قاضي التحقيق مضمون أقواله التي وردت في التحقيقات الأولية، خصوصا لناحية تورط شعبان بتقاضي أموال مقابل معادلات، نافيا حصول أي اتفاق مسبق على تقاضي الأموال أو تمرير المعاملات مقابل بدل مالي.
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وبناء على مضمون إفادة باسيم، قرر القاضي بيرم التوسع في التحقيقات، واستدعاء كل الأسماء الواردة في الملف بعد غد الخميس. كما  أرجأ البت بطلب تخلية شعبان.

وكان بيرم أصدر مذكرة توقيف وجاهية في حقها، بعد استجوابها في 29 كانون الأول الماضي.
المصدر: الوكالة الوطنية
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