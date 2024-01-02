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لبنان

وهاب: قصف الضاحية إعلان حرب

Lebanon 24
02-01-2024 | 11:10
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كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر حسابه على "إكس": "وراء المقاومة في أي قرار. قصف الضاحية إعلان حرب".

 
 
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