Advertisement

لبنان

شهداء وجرحى... من كان المُستهدف بانفجار الضاحية الجنوبية؟

Lebanon 24
02-01-2024 | 11:06
A-
A+
Doc-P-1147772-638398161563434339.jpg
Doc-P-1147772-638398161563434339.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مصدر أمنيّ لـ"لبنان 24"، عن استشهاد 3 أشخاص، خلال الإنفجار الذي حصل في الضاحيّة الجنوبيّة لبيروت.
 
 
ووفق المعلومات الأوليّة، قُتِلَ مسؤول فلسطيني كبير في الانفجار، وأُصيب 11 شخصاً.
Advertisement
 
 
وبحسب المعلومات، استُهدف مكتب تابع لحركة "حماس".
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. إنفجار في الضاحية الجنوبية
lebanon 24
02/01/2024 23:51:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة توقيف أحد العملاء في موقع الإنفجار في الضاحيّة الجنوبيّة؟
lebanon 24
02/01/2024 23:51:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إنفجار صاروخ اعتراضي في أجواء بلدة ميس الجبل
lebanon 24
02/01/2024 23:51:46 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات عن عمليّة الضاحية الجنوبية... متى علمت أميركا بها؟
lebanon 24
02/01/2024 23:51:46 Lebanon 24 Lebanon 24

إنفجار

الضاحية الجنوبية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:55 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:18 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:44 | 2024-01-02
11:27 | 2024-01-02
16:07 | 2024-01-02
15:55 | 2024-01-02
15:09 | 2024-01-02
15:03 | 2024-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24