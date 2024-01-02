شهداء وجرحى... من كان المُستهدف بانفجار الضاحية الجنوبية؟

قال مصدر أمنيّ لـ"لبنان 24"، عن استشهاد 3 أشخاص، خلال الإنفجار الذي حصل في الضاحيّة الجنوبيّة لبيروت.

ووفق المعلومات الأوليّة، قُتِلَ مسؤول فلسطيني كبير في الانفجار، وأُصيب 11 شخصاً.

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وبحسب المعلومات، استُهدف مكتب تابع لحركة "حماس".