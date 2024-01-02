آخر المعلومات عن إنفجار الضاحية.. شهداء وجرحى وهؤلاء هم المستهدفون في الغارة الإسرائيليّة

في خطوة أمنية خطيرة، نقل العدوّ الاسرائيلي وجهة المواجهة من الجنوب إلى العمق اللبناني، حيث استهدف القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري، بعدما قصف بواسطة مسيّرة، إحدى الشقق، على اوتوستراد السيّد هادي نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وعلم "لبنان 24"، عن استشهاد 7 أشخاص، خلال الغارة الإسرائيليّة، التي استهدفت العاروري، من بينهم 3 مواطنين لبنانيين هم:



- محمود شاهين



- محمد الريّس



- محمد بشاشة

كذلك، استشهد:



- صالح العاروري

- سمير فندي

- عزام الأقرع

- أحمد حمّود

وبعد تداول معلومات عن استهداف المسؤول في "حماس" أسامة حمدان، أكّد الأخير لـ"لبنان 24" أنّه بخير.



أمّا الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد نخالة، فقال أيضاً لـ"لبنان 24": "لست انا المستهدف في الإنفجار".

توازيا، قال مصدر أمنيّ لـ"لبنان 24"، عن إصابة 11 شخصاً في الإنفجار.

وفي أول تعليق إسرائيلي على الحادثة، أفادت "القناة 13 الإسرائيلية"، أنّ "القيادي الفلسطيني صالح العاروري الذي تمّ اغتياله في الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء اليوم، كان مقررا أن يلتقي الأمين العامّ لـ"حزب الله" حسن نصرالله غدا".



وتجدر الإشارة إلى أنّ العاروري هو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وساهم بتأسيس "كتائب القسام" الجناح العسكري للحركة في الضفة الغربية.



ويعد العاروري الرأس المدبر لتسليح "كتائب القسام"، واعتقل وقضى نحو 15 عاماً في السجون الإسرائيليّة، ثم أُبعد عن فلسطين.



وكان أحد أعضاء الفريق المفاوض لإتمام صفقة وفاء الأحرار "صفقة شاليط".

إنفجار في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية#lebanon24 pic.twitter.com/u144nSvdIO — Lebanon 24 (@Lebanon24) January 2, 2024 Advertisement

إنفجار في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية#lebanon24 pic.twitter.com/pW2KTBjWpQ — Lebanon 24 (@Lebanon24) January 2, 2024

كاميرا مراقبة تُوثّق لحظة إستهداف مسيّرة إسرائيليّة لصالح العاروري#lebanon24 pic.twitter.com/Mp065nuBJC — Lebanon 24 (@Lebanon24) January 2, 2024

أبرز ردود الفعل على إنفجار الضاحية

الرئيس ميقاتي:

أدان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الانفجار الذي وقع في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت وادى الى سقوط ضحايا وجرحى.

وقال: إن هذا الانفجار جريمة اسرائيلية جديدة تهدف حكما الى ادخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات بعد الاعتداءات اليومية المستمرة في الجنوب والتي تؤدي الى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.



كما ان هذا الانفجار هو حكما توريط للبنان ورد واضح على المساعي التي نقوم بها لابعاد شبح الحرب الدائرة في غزة عن لبنان، واننا نهيب بالدول المعنية ممارسة الضغط على اسرائيل لوقف استهدافاتها ،كما نحذر من لجوء المستوى السياسي الاسرائيلي الى تصدير اخفاقاته في غزة نحو الحدود الجنوبية لفرض وقائع وقواعد اشتباك جديدة .

إن لبنان ملتزم كما على الدوام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة لاسيما القرار 1701 ولكن الذي يُسأل عن خرقه وتجاوزه هي اسرائيل التي لم تشبع بعد قتلا وتدميرا، وبدا واضحا للقاصي والداني ان قرار الحرب هو في يد اسرائيل، والمطلوب ردعها ووقف عدوانها .

وكان رئيس الحكومة تابع مع قيادة الجيش الاجهزة الامنية المعنية تفاصيل الانفجار وملابساته.

كذلك، اجرى ميقاتي اتصالا بوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب طالبا تقديم شكوى عاجلة الى مجلس الامن الدولي على خلفية الاستهداف الفاضح للسيادة اللبنانية بالتفجير الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم وكل الخروقات الاسرائيلية المستجدة للسيادة اللبنانية.

وبناء لتوجيهات ميقاتي، باشرت وزارة الخارجية والمغتربين تحضير شكوى لادانة الاعتداء الاسرائيلي الذي طاول منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت وأدى الى سقوط عدد من الضحايا وأضرار مادية كبيرة في الممتلكات.

وقد أوعز وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب الى كل من مندوب لبنان لدى الامم المتحدة في نيويورك هادي هاشم والى القائم بأعمال سفارة لبنان في واشنطن وائل هاشم إجراء الاتصالات اللازمة وتقديم أحتجاجين شديدي اللهجة حول العدوان الاسرائيلي الخطير ومحاولة استدراج لبنان والمنطقة الى تصعيد شامل إستكمالا" لمسلسل الاعتداءات الاسرائيلية اليومية المتصاعدة على جنوب لبنان مما يزيد المآسي والويلات ويهدد السلم والامن الاقليميين، مطالبا" بإدانة العدوان الاسرائيلي.

حماس:

قال مصدر فلسطيني مطلع لوكالة "الأناضول"، إنّ "حماس" أبلغت الوسطاء بتجميد أي نقاش عن الهدنة وتبادل الأسرى".

جشي:

قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي، إنّ "حزب الله سيردّ على اغتيال صالح العاروري، وهذا محسوم والأمور تقدّر بقدرها".

فتح:

صدر عن قيادة حركة "فتح" في لبنان البيان التالي: "عملية الاغتيال الغادرة والجبانة التي اقدم على ارتكابها العدو الصهيوني والتي استهدفت القائد الوطني الفلسطيني المناضل الكبير صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الضاحية الجنوبية، مع ثلة من رفاقة نحتسبهم عند الله من الشهداء.

بهذا المصاب الجلل تتوجه قيادة حركة "فتح" في لبنان بأحر التعازي للأخوة في قيادة حركة "حماس" وإلى عوائل الشهداء والى عموم شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات.

رحم الله القائد المناضل الكبير صالح العاروري وكل الشهداء الذين قضوا على طريق تحرير فلسطين. ونعاهد شعبنا الفلسطيني على المضي في النضال والمقاومة حتى تحقيق النصر ودحر الاحتلال واقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين إلى ارضهم وديارهم، وانها لثورة حتى النصر".

أميركا:



أعلن مسؤول دفاعي أميركيّ لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركيّة، أنّ "إسرائيل هي المسؤولة عن اغتيال صالح العاروري".

إيران: