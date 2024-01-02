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لبنان

خبرٌ حاسم... هل أُلغِيَت كلمة نصرالله غداً؟

Lebanon 24
02-01-2024 | 12:17
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قال مصدر في "حزب الله" لـ"لبنان 24"، إنّ "لا صحة لإلغاء كلمة الأمين العامّ لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله يوم غدّ الأربعاء.
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