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لبنان

أوّل تعليق من "الحزب" على إنفجار الضاحيّة... هذا ما أكّده أحد النواب

Lebanon 24
02-01-2024 | 12:21
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قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي، إنّ "حزب الله سيردّ على اغتيال صالح العاروري، وهذا محسوم والأمور تقدّر بقدرها".
 
 
 
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العاروري

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