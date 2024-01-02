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لبنان

"منتحلة صفة" تزعم العمل كمذيعة في مؤسسة إعلامية لبنانية

Lebanon 24
02-01-2024 | 12:27
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أعلنت إدارة "صوت لبنان" في بيان، أن "إحدى منتحلات الصفة تزعم بأنها تعمل كمذيعة في اذاعة صوت لبنان وتروّج فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي بالصفة أعلاه".
 
 
ونفت ادارة الاذاعة "أن تكون الناشرة من فريق عمل صوت لبنان أو أن تكون لصوت لبنان أي علاقة بها من أي نوع كانت"، مؤكدة انها "تحتفظ بحقوقها كاملة لأي جهة كانت خاصة لاستخدامها الاسم والعلامة التجارية لصوت لبنان".
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وفي معلومات "لبنان 24" أن "منتحلة الصفة" تدعى كاترين يونان وتستخدم صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لبث فيديوهات وأخبار سياسية وغير سياسية.
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