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لبنان

فرنجية: إنفجار الضاحية ضرب للقرار 1701

Lebanon 24
02-01-2024 | 12:53
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كتب رئيس "تيار المردة" عبر حسابه على "اكس": "الانفجار الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت هو انتهاك واضح وجديد للسيادة اللبنانية وضرب للقرار ١٧٠١ من قبل العدو الإسرائيلي الذي لم يحترم يوما أيّاً من القرارات الدولية، والذي يسعى جاهداً اليوم لتعويض خساراته في الداخل من خلال اعتداءاته على لبنان".
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وتابع: "كل شهيد يسقط على طريق القدس هو شهيد كل شريف عربي يؤمن بالقضية الفلسطينية. العزاء بالشهداء والشفاء للجرحى والمصابين وحمى الله لبنان".
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