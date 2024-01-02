بشأن العمليّة الإسرائيليّة في الضاحية الجنوبيّة... ماذا طلب نتنياهو من وزراء حكومته؟

أفادت "الحرة"، أنّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال، إنّ بنيامين نتنياهو طلب من وزراء حكومته عدم التحدث عن العملية الإسرائيلية في الضاحية الجنوبيّة لبيروت.

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