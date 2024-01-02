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لبنان

بعد إنفجار الضاحية... ميقاتي طلب من بو حبيب تقديم شكوى عاجلة الى مجلس الامن الدولي

Lebanon 24
02-01-2024 | 13:08
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اجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا بوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب طالبا تقديم شكوى عاجلة الى مجلس الامن الدولي على خلفية الاستهداف الفاضح للسيادة اللبنانية  بالتفجير الذي وقع في الضاحية الجنوبية  لبيروت مساء اليوم وكل الخروقات الاسرائيلية المستجدة للسيادة اللبنانية.
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