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لبنان

الجيش الإسرائيلي يضع خطة لعودة سكان الشمال.. مخاوف من كتيبة الرضوان

Lebanon 24
02-01-2024 | 13:01
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تحاول الحكومة الإسرائيلية إقناع عشرات الآلاف من سكان البلدات الحدودية، القريبة من قطاع غزة والحدود اللبنانية، بالعودة إليها بواسطة إغراءات مالية تصفها بـ"هبات عودة".

ووضعت الحكومة الإسرائيلية خطة لإعادة سكان هاتين المنطقتين الحدوديتين، في "غلاف غزة" والجليل، تحصينهما بأسوار مرتفعة، ومخابئ للوقاية من صواريخ، ونشر عدد كبير جداً من قوات الجيش الإسرائيلي للدفاع عن البلدات من خلال التواجد فيها والتنقل بينها، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الثلاثاء.
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وأفادت الصحيفة بأن الحكومة الإسرائيلية فضلت تكليف ضباط في الجيش الإسرائيلي بإقناع هؤلاء السكان، الذين تم إجلاؤهم من البلدات الحدودية الجنوبية والشمالية بعد هجوم "طوفان الأقصى"، بالعودة إلى تلك البلدات، من خلال شرح "خطة الدفاع الجديدة".
وتشمل هذه الخطة تحصين المنطقة عند الحدود اللبنانية من خلال إقامة "عائق هندسي جديد"، بتكلفة مليارات الشواكل، وأن "يمنع اجتياحا تنفذه كتائب الرضوان في حزب الله".
 
المصدر: عرب 48
المصدر: عرب 48

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