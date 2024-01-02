أجواء غضب.. هذا ما يشهده مخيّم البداوي مساء اليوم

شهد مخيم البداوي مساء اليوم تظاهرة جماهيرية حاشدة بدعوة النادي الثقافي الفلسطيني العربي في المخيم، ردا على المجازر التي يرتكبها جيش الإحتلال في قطاع غزة واستهداف قيادات المقاومة في لبنان، الذين كان آخرهم القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري الذي اغتالته إسرائيل مساء اليوم.

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وإنطلقت التظاهرة من أمام محطة سرحان وجالت شوارع المخيم، رفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية ورايات فصائل فلسطينية، وسط أجواء غضب وفي ظلّ هتافات وأناشيد وطنية تندّد بجرائم الجيش الاسرائيلي ، وتدعو إلى دعم المقاومة في مواجهة الجرائم البشعة التي يرتكبها العدو.