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لبنان

حركة "فتح" في لبنان دانت اغتيال العاروري

Lebanon 24
02-01-2024 | 13:44
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دانت قيادة حركة "فتح" في لبنان في بيان اليوم، "عملية الاغتيال الغادرة والجبانة التي اقدم على ارتكابها العدو والتي استهدفت القائد الوطني الفلسطيني المناضل الكبير صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الضاحية الجنوبية، مع ثلة من رفاقة".
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واضاف البيان: "بهذا المصاب الجلل تتوجه قيادة حركة "فتح" في لبنان بأحر التعازي للأخوة في قيادة حركة "حماس" وإلى عوائل الشهداء والى عموم شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات".


وختم: "نعاهد شعبنا الفلسطيني على المضي في النضال والمقاومة حتى تحقيق النصر ودحر الاحتلال واقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين إلى ارضهم وديارهم، وانها لثورة حتى النصر".
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