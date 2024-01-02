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لبنان

إسرائيل تهدد بمناورة برية جنوب لبنان في حال لم ينسحب حزب الله عن الحدود

Lebanon 24
02-01-2024 | 13:46
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كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت أنه، في حال الضغوط الأميركية والفرنسية لم تنجح في جعل حزب الله يسحب قواته عدة كيلومترات عن الحدود، فإن "إسرائيل ستبدأ هجوماً جوياً واسعاً ضد حزب الله، ومن شأنه أن يتدهور إلى مناورة برية في جنوب لبنان.
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يأتي ذلك في محاولة الجيش الإسرائيلي بعد تكليفه من قبل الحكومة بإقناع مستوطني الشمال بالعودة إلى منازلهم، ضمن خطة دفاعية جديدة، وضعها العدو الإسرائيلي لحماية مستوطني البلدات الحدودية.
وبحسب الصحيفة سيتم استدعاء عدد كبير من قوات الاحتياط، التي تم تسريح قسم منها ونشرها في المناطق الحدودية مع قطاع غزة ولبنان، فيما القوات النظامية ستواصل الحرب على غزة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إن الجيش سيساعد بقدر الإمكان سكان "غلاف غزة" على العودة إلى البلدات والدوام المدرسي، إلى جانب ترميم البيوت فيها، وإقامة منطقة عازلة داخل القطاع.
وأضافت المصادر العسكرية بحسب الصحيفة "أنه تبين من محادثات أجراها الجيش مع سكان "غلاف غزة" أن "كبار السن يميلون إلى الموافقة على العودة إلى بيوتهم، بينما العائلات الشابة التي يوجد فيها أطفال لا تزال ترفض بشدة العودة".
ويعتزم الجيش الإسرائيلي مضاعفة عدد "الفرق المتأهبة" التي تضم مواطنين مسلحين في "غلاف غزة"، وأن يكون مخزن أسلحة في كل واحدة من البلدات، إلى جانب أسوار ونصب كاميرات مراقبة.

المصدر: عرب 48
المصدر: عرب 48

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