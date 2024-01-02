بناء لتوجيهات ميقاتي... وزارة الخارجية باشرت تحضير شكوى لادانة الاعتداء الاسرائيلي على الضاحية

Advertisement

بناء لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، باشرت وزارة الخارجية والمغتربين تحضير شكوى لادانة الاعتداء الاسرائيلي الذي طاول منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت وأدى الى سقوط عدد من الضحايا وأضرار مادية كبيرة في الممتلكات.وقد أوعز وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب الى كل من مندوب لبنان لدى الامم المتحدة في نيويورك هادي هاشم والى القائم بأعمال سفارة لبنان في واشنطن وائل هاشم إجراء الاتصالات اللازمة وتقديم أحتجاجين شديدي اللهجة حول العدوان الاسرائيلي الخطير ومحاولة استدراج لبنان والمنطقة الى تصعيد شامل إستكمالا" لمسلسل الاعتداءات الاسرائيلية اليومية المتصاعدة على جنوب لبنان مما يزيد المآسي والويلات ويهدد السلم والامن الاقليميين، مطالبا" بإدانة العدوان الاسرائيلي.