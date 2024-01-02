"هيئة علماء بيروت": هذا اعتداء صريح وبشع على السيادة الوطنية

أكدت "هيئة علماء بيروت"، في بيان، ان اغتيال صالح العاروي هو "إعتداء صارخ وجريمة غادرة قام بها العدو الإسرائيلي، متجاوزا كل الخطوط، غير عابئ كما عادته بكل القوانين والقرارات الدولية، والذي يحميه الغرب المستكبر من كل مساءلة على جرائمه ويظلله بالدعم العسكري والسياسي بأبشع الصور".

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ودانت في بيانها "هذا العمل الغادر الذي قام به العدو ونعتبره اعتداء صريحا وبشعا على السيادة الوطنية حيث تم استهداف عمق الأراضي اللبنانية والأماكن المدنية في ضاحية بيروت الجنوبية، ما أدى إلى ارتقاء العديد من الشهداء من بينهم الشهيد العزيز القائد الشيخ صالح العاروري".



كما سألت: "أين المنادون بالسيادة وتطبيق القرارات الدولية خاصة القرار 1701 الذي ملأ صراخ المطالبين به الدنيا في ذروة الحرب الوحشية الإسرائيلية في فلسطين والاعتداءات اليومية على الجنوب اللبناني! ونسأل من يجر لبنان الى الحرب؟ ومن يتحمل مسؤولية وتداعيات هذا الاعتداء الخطير على لبنان أليس العدو الإسرائيلي؟ نحن نعتقد اعتقاداً جازماً بحكمة قيادة المقاومة وهي من يقرر، كيف وأين يكون الرد على من ذهب بعيدا في كسر المعادلات التي تحمي لبنان من جنون العدو الذي لا يرتوي من سفك الدماء".

وفي الختام، جاء في البيان: "نتقدم من الإخوة في قيادة "حركة المقاومة الإسلامية" "حماس" ومن ذوي سائر الشهداء بأحر التعازي بشهادة الأخ القائد الشيخ صالح العاروري ورفاقه ونسأل الله تعالى لهم الرحمة وعلو الدرجات والشفاء للجرحى".