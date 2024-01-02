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لبنان

معلومات عن عمليّة الضاحية الجنوبية... متى علمت أميركا بها؟

Lebanon 24
02-01-2024 | 14:06
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كشف موقع "والا" الإسرائيليّ، أنّ "إسرائيل لم تُخبر الأميركيين مُسبقا بعمليّة إغتيال القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري".
 
 
وقال الموقع إنّ "الأميركيين علموا بالعمليّة، أثناء تنفيذها".
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