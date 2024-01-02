معلومات عن عمليّة الضاحية الجنوبية... متى علمت أميركا بها؟

كشف موقع "والا" الإسرائيليّ، أنّ "إسرائيل لم تُخبر الأميركيين مُسبقا بعمليّة إغتيال القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري".

وقال الموقع إنّ "الأميركيين علموا بالعمليّة، أثناء تنفيذها".