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لبنان

طوني فرنجية: صلاتنا للشهداء وللبنان

Lebanon 24
02-01-2024 | 14:20
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كتب النائب طوني فرنجيه عبر حسابه الخاص على منصة "إكس": "عن الجريمة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي اليوم في الضاحية الجنوبية لبيروت، هل سيدعوه العالم لتطبيق القرار 1701، أم أنه سيكتفي بالصمت والبحث عن التبريرات؟ حتى وإن كنا نعلم الجواب، لن نتردد في طرح علامات الاستفهام، عل أن يسمعنا بعض الداخل قبل الخارج. صلاتنا للشهداء وللبنان".
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