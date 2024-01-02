نقل جثتين إلى المستشفى.. تعودان لرجل وامرأة



نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢٠:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠١/٠٢ جثتي رجل وامرأة من نيحا-الشوف إلى مستشفى جزين الحكومي، وذلك بعد حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.

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