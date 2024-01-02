كيف يبدو الوضع في جنوب لبنان الآن بعد حادثة الضاحيّة الجنوبيّة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الهدوء يسود كافة القطاعات، على حدود لبنان الجنوبية مع فلسطين المحتلّة، على إثر إغتيال إسرائيل المسؤول في حركة "حماس" صالح العاروري.

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