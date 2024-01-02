Advertisement

لبنان

إسرائيل تستعدّ... ماذا يُحضّر "الحزب" بعد اغتيال العاروري؟

Lebanon 24
02-01-2024 | 14:33
A-
A+
Doc-P-1147840-638398283072061841.jpg
Doc-P-1147840-638398283072061841.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد مسؤول إسرائيلي كبير في تصريحات لصحيفة "أكسيوس" الأميركية، أنّ "تل أبيب تستعدّ لردّ واسع للغاية على اغتيال صالح العاروري، والذي قد يشمل إطلاق "حزب الله" صواريخ بعيدة المدى".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رجل حماس الثاني.. حياة العاروري في سطور
lebanon 24
03/01/2024 03:09:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون يدعو إسرائيل لتجنّب التصعيد بعد اغتيال العاروري
lebanon 24
03/01/2024 03:09:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: إسرائيل تستعد لرد قوي من حزب الله قد يشمل إطلاق صواريخ بعيدة المدى
lebanon 24
03/01/2024 03:09:23 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة جنديين إسرائيليين بقذيفة أطلقها حزب الله في شمال إسرائيل
lebanon 24
03/01/2024 03:09:23 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

حزب الله

العاروري

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:18 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:55 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:07 | 2024-01-02
15:55 | 2024-01-02
15:09 | 2024-01-02
15:03 | 2024-01-02
14:49 | 2024-01-02
14:44 | 2024-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24