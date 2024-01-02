إسرائيل تستعدّ... ماذا يُحضّر "الحزب" بعد اغتيال العاروري؟

أكد مسؤول إسرائيلي كبير في تصريحات لصحيفة "أكسيوس" الأميركية، أنّ "تل أبيب تستعدّ لردّ واسع للغاية على اغتيال صالح العاروري، والذي قد يشمل إطلاق "حزب الله" صواريخ بعيدة المدى".

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