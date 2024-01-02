اللواء ابراهيم: أين أصبح القرار 1701؟

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إعتبر اللواء عباس ابراهيم أن "الاعتداء على السيادة اللبنانية من خلال اغتيال الشهيد ⁧‫صالح العاروري‬⁩ ورفاقه هو محاولة اسرائيلية للهروب إلى الأمام بعدما عجز هذا العدو عن تحقيق اي انجاز له في غزة غير جرائم القتل والمجازر، عله يقدم بهذا العدوان نصراً وهمياً قبل دخوله في المرحلة الثالثة من الحرب". ‏وتابع في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "في ظل دخان الغدر صار السؤال: أين أصبح القرار 1701؟".