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لبنان

المطارنة الموارنة اليوم: الحياد يحمي لبنان

Lebanon 24
02-01-2024 | 22:10
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يعقد مجلس المطارنة الموارنة اجتماعه الدوري اليوم في لكركي برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

وذكرت «نداء الوطن» أنّ البيان الذي سيصدر اليوم، سيرسم خريطة طريق، ويؤكد مواقف البطريركية المارونية للمرحلة المقبلة. وسيركز على الأحداث الأمنية التي تجري جنوباً وتتردّد في الداخل، خصوصاً بعد تفجير الضاحية. ويشدّد على أنّ تطبيق القرارات الدولية والحياد كفيلان بحماية لبنان وعدم جرّه الى الحرب المدمّرة، التي تبيّتها الاعتداءات الإسرائيلية. ومن جهة ثانية، سيرفع البيان الصوت لجهة الدعوة الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ويرفقه بالمطالبة بعقد جلسات متتالية ووقف مسلسل التعطيل، إضافة الى تناول الشؤون الاقتصادية والمعيشية والتربوية بعد إضراب المدارس الكاثوليكية، والحملة التي تعرّض لها مطران الأراضي المقدسة موسى الحاج.
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