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لبنان
هدوء حذر في الجنوب.. وتحليق مكثف للطيران الاستطلاعي
Lebanon 24
03-01-2024
|
03:44
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يسود الهدوء الحذر الحدود الجنوبية على وقع استمرار تحليق الطيران الحربي في أجواء منطقة حاصبيا ومزارع شبعا بانتظار ما ستؤول اليه الساعات والايام المقبلة في اعقاب اغتيال القيادي العاروري وعدد من رفاقه ليل امس في الضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وصباحاً أطلق الجيش الإسرائيلي النيران، من اسلحته الرشاشة الثقيلة من مواقعه المتاخمة لبلدة عيتا الشعب، بإتجاه اطراف بلدة البستان وعيتا الشعب، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مقتل أحد عناصره في المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة، وجرح اثنين آخرين، جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان.
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