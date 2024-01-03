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لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن اصابة اثنين من عناصره على الحدود اللبنانية

Lebanon 24
03-01-2024 | 00:58
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مقتل أحد عناصره في المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة، وجرح اثنين آخرين، جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان.
 
 
وقال الجيش الإسرائيلي إن اللواء ميرون موشيه غيرش (21 عاما) من بيتاح تكفا، وهو مقاتل في وحدة يالام، فيلق الهندسة القتالية، قتل في معركة شمال قطاع غزة.
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وقد ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ إطلاق "حماس" لعملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الاول 2023 إلى 509.
 
 
وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن جنديين أصيبا بجروح طفيفة جراء صاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان على موقع عسكري في شمال إسرائيل.
وقد أعلن "حزب الله" أمس مسؤوليته عن عشر عمليات نفذها من جنوب لبنان نحو المنطقة الشمالية. (RT)

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