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لبنان

بيان جديد من دائرة نفوس مرجعيون.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
03-01-2024 | 00:54
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اعلنت دائرة نفوس مرجعيون بأنها لا زالت تعمل في مركزها في سرايا مرجعيون نافية كل ما ينقل عن نقلها لمكان اخر.
وأرفقت نفيها ببيان صادر عن المدير العام للاحوال الشخصيه.
 
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