بيان جديد من دائرة نفوس مرجعيون.. هذا ما جاء فيه

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اعلنت دائرة نفوس مرجعيون بأنها لا زالت تعمل في مركزها في سرايا مرجعيون نافية كل ما ينقل عن نقلها لمكان اخر.وأرفقت نفيها ببيان صادر عن المدير العام للاحوال الشخصيه.