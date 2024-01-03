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لبنان

قطع اوتوستراد خلدة.. اليكم السبب

Lebanon 24
03-01-2024 | 01:36
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بعد  إطلاق النار الذي حصل ليلة رأس السنة على منزل  شخص من آل  نوفل داخل حي العرب، قام الجيش صباح اليوم بتوقيف إسحاق عمر غصن (ابن الشيخ عمر)، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وعلى الفور عمد اشخاص من عرب خلدة على اقفال الاوستراد والتعدي على السيارات بالتكسير.
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