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لبنان

في القلمون.. جريمة شرف تودي بحياة ابن الـ24 عاماً

Lebanon 24
03-01-2024 | 01:45
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اثناء انتظاره امام معمل البان واجبان في بلدة حوش العرب، القلمون، أقدم مجهولون على اطلاق النار على المدعو خالد علي العبود  (24 عاماً) ما استدعى نقله الى احد مستشفيات المنطقة حيث ما لبث ان فارق الحياة. 
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وأشارت المعلومات الأولية لمندوبة "لبنان ٢٤" الى ان اطلاق النار جاء من احدى الشقق المواجهة للمعمل وبعملية اشبه بالقنص في حين وضع مصدر أمني الجريمة في إطار جريمة شرف.
 
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