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لبنان
الاجتماعات التربوية مستمرة.. والاضراب ايضاً
Lebanon 24
03-01-2024
|
02:15
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أكدت مصادر متابعة لملف اضراب المدارس الكاثوليكية الى ان اي جديد لم يطرأ بعد في موضوع الاضراب، على الرغم من الايجابيات الكثيرة التي حصلت في الايام الماضية على الملف، مشددة على ان الاتصالات مستمرة وعلى اكثر من صعيد لايجاد الحلول المناسبة قبيل الثامن من كانون الثاني الجاري، موعد فتح أبواب المدارس مجدداً.
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ولفتت المصادر الى انه في حال بقي الملف في دائرة المراوحة .فان الاضراب سيستمر الى حين التوصل الى حل يرضي المدارس الخاصة والاساتذة على حدّ سواء، والا فان العودة الى المدارس ستكون محفوفة بالكثير من الاضرابات التي تعكر صفو العام الدراسي.
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