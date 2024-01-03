أرقام متضاربة للنزوح جنوبا

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لا تزال الارقام المتعلقة بحركة النزوح من القرى الحدودية متضاربة. فقد أعلن وزير البيئة ناصر ياسين، أن عدد النازحين عن القرى الحدودية في الجنوب وصل إلى 78 ألفاً، منهم 97% استأجروا منازل أو يقيمون عند أقاربهم، وذلك بعد أقل من أسبوع من إعلان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد النازحين يبلغ أقل بقليل من 73 ألفاً.