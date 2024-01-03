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لبنان

أرقام متضاربة للنزوح جنوبا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-01-2024 | 02:45
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لا تزال الارقام المتعلقة بحركة النزوح من القرى الحدودية متضاربة. فقد  أعلن  وزير البيئة ناصر ياسين، أن عدد النازحين عن القرى الحدودية في الجنوب وصل إلى 78 ألفاً، منهم 97%  استأجروا منازل أو يقيمون عند أقاربهم، وذلك بعد أقل من أسبوع من إعلان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد النازحين يبلغ أقل بقليل من 73 ألفاً.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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