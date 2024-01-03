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لبنان

بعدما أقفله شبان من عشائر العرب... الجيش يفتح أوتوستراد خلدة

Lebanon 24
03-01-2024 | 02:38
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قطع عدد من شبان عشائر العرب، المسلك الشرقي للأوتوستراد الساحلي في خلدة، بالاطارات المشتعلة، احتجاجا على دهم عناصر من الجيش في المنطقة لتوقيف احد المطلوبين، ما تسبب بزحمة سير خانقة على الأوتوستراد، وقد تدخلت وحدات من الجيش، وفتحت الطريق.
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