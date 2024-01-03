بعدما أقفله شبان من عشائر العرب... الجيش يفتح أوتوستراد خلدة

قطع عدد من شبان عشائر العرب، المسلك الشرقي للأوتوستراد الساحلي في خلدة، بالاطارات المشتعلة، احتجاجا على دهم عناصر من الجيش في المنطقة لتوقيف احد المطلوبين، ما تسبب بزحمة سير خانقة على الأوتوستراد، وقد تدخلت وحدات من الجيش، وفتحت الطريق.

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