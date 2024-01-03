إنتشار على طريق المطار.. ما الذي تمّ رصده؟

لوحظ أن الجيش عزّز إنتشاره ليلاً في مختلف أنحاء بيروت إثر حادثة إغتيال نائب رئيس المكتب السياسيّ لحركة "حماس" صالح العاروري.

وتبين أن طريق المطار شهدت تمركزاً للجيش حتى ساعات الليل لأسباب غير معروفة، في حين أن الحواجز العسكريّة الكائنة عند مداخل الضاحية لم تشهد أي إجراءات أمنية مشددة رغم الحادثة التي حصلت.